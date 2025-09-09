Della Bordella e Majori firmano la prima invernale della via Casarotto al Fitz Roy

"È una salita che sognavo di fare fin da ragazzino. Mio papà era stato qui con Casarotto e aveva scattato una foto, poi stampata in bianco e nero che avevamo appesa in casa: si vedeva Casarotto, piccolissimo e solo, su quella parete immensa. Crescere con un’immagine così ti fa inevitabilmente sognare. E quel sogno, alla fine, si è avverato. Con lo stile che Matteo mi ha proposto, in inverno, con probabilità ridottissime. Non ero nemmeno al massimo della forma, arrivavo dall’incidente al K2 dello scorso anno con la spalla ancora dolorante, ma questa salita è stata una vera terapia d’urto, mi ha rilanciato esattamente da dove avevo lasciato. Ringrazio tantissimo Matteo: siamo stati una cordata con un’intesa splendida". (Marco Majori)