Darsi all'ippica può fare bene

Darsi all'Ippica può far bene. Sabato 28 dicembre, è il turno dell’ippodromo Sant'Artemio di Treviso e l'occasione è quella delle "STELLE DI NATALE", sfida benefica di trotto amatoriale senza frusta (in segno di amore e rispetto per i cavalli ma anche e forse soprattutto di sensibilità e intelligenza) tra personaggi dello sport, della musica, dello spettacolo, della politica, del giornalismo e persone della società civile. In sulky tra gli altri anche il popolare CT della nazionale di ciclismo Davide Cassani, il campione delle due ruote a pedali Claudio "El Diablo" Chiappucci, la straordinaria cantante Petra "The Voice" Magoni, due politici e amministratori quali l'onorevole leghista Cesare Ercole e Giuseppe Bellandi, invece in quota al PD, e due giornalisti del calibro di Alberto Foà e del nostro Federico Mastria. Il ricavato dell'evento, a cominciare dalle donazioni degli stessi partecipanti, sarà devoluto all'Advar, onlus che si occupa dell'assistenza e delle cure ospedaliere e domiciliari per malati di cancro e nel supporto psicologico ai loro cari. Ci saranno (sempre pro Advar) alcuni mercatini solidali e l'avvento a cavallo di tre speciali Babbo Natale per distribuire doni ai bambini.