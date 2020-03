Cina, si torna alla vita: in milla alla Panda Mini Marathon

Dopo l'emergeza coronavirus che ha messo in ginocchio il Paese, la Cina torna gradualmente alla normalità e lo fa... correndo. A Chengdu, capitale della della provincia di Sichuan, è infatti andata in scena la Panda Marathon, anche se in versione ridotta: mille runners (a cui è stata misurata la temperatura e sono state fornite le mascherine), invece degli abituali 20mila, hanno completato i 6km di gara dando un'iniezione di fiducia alla Cina e al mondo intero.