Vuelta: Fabio Jakobsen sfreccia nell’ottava tappa. Secondo Dainese, Roglic resta leader

OTTAVA TAPPA

Lo sprinter della Deceuninck-Quick-Step vince la sua seconda volata in quest’edizione. Roglic resta leader

Fabio Jakobsen concede il bis nell’ottava tappa della Vuelta 2021, in una giornata pianeggiante con arrivo a La Manga del Mar. L’olandese della Deceuninck-Quick-Step, già vincitore nella quarta frazione, si ripete battendo l’italiano Alberto Dainese (DSM) e il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) con uno sprint poderoso. Nessun cambiamento degno di nota in classifica generale: Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conserva la maglia rossa.

Fabio Jakobsen non smette di vincere alla Vuelta 2021. Il velocista della Deceuninck-Quick-Step si prende il suo secondo successo di tappa in quest’edizione vincendo la volata dell’ottava frazione, 173 km da Santa Pola a La Manga del Mar Menor. L’olandese esce al momento giusto e sfrutta la sua potenza per resistere al tentativo di rientro di un ottimo Alberto Dainese (DSM) e di Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Giornata tranquilla per gli uomini di classifica: la maglia rossa rimane sulle spalle di Primoz Roglic (Jumbo-Visma), senza alcuno scossone.

La tappa viene caratterizzata dalla fuga di tre corridori, i baschi Ander Okamika (Burgos-BH), Aritz Bagües (Caja Rural) e Mikel Iturria (Euskaltel Euskadi). Il gruppo lascia un massimo di 3’40” e controlla la situazione, per mano soprattutto della Deceuninck-Quick-Step e delle altre squadre di velocisti. Mentre lo sprinter italiano Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation), fermato da un problema a un ginocchio, abbandona la corsa, il tanto temuto vento soffia frontale e non consente la formazione di ventagli. Per il plotone risulta quindi facile riprendere gli attaccanti di giornata e arrivare compatto agli ultimi chilometri, in cui viene preparata la volata conclusiva. Il treno della Groupama-FDJ si perde nel finale, mentre la Deceuninck-Quick-Step riesce a lanciare il proprio leader Jakobsen al momento giusto e a cogliere il secondo successo in questa Vuelta. Domani l'arrivo in salita sull'Alto de Velefique chiuderà la prima settimana.