Vuelta, scorrettezze in volata per Bennett: la giuria lo declassa, primo Ackermann

VUELTA

Dopo due tappe impegnative, la Vuelta Espana prosegue con una tappa di 157 chilometri adatta alle ruote veloci. Sul traguardo di Aguilar de Campoo, dunque, tornano protagonisti gli sprinter e a primeggiare è Sam Bennett ma l’irlandese dopo poco viene declassato dalla giuria per una spallata assestata ad un rivale nell’ultimo chilometro. La vittoria va quindi a Pascal Ackermann su Thijssen e Kanter, 5° Mareczko, primo azzurro al traguardo.

Colpo di scena finale nella tappa della Vuelta Espana con arrivo ad Aguilar de Campoo. Sam Bennett, infatti, si aggiudica la frazione allo sprint davanti a Ackermann e Thijssen ma, dopo il consulto della giuria, viene declassato per una scorrettezza (una spallata assestata a un corridore della Trek-Segafredo) commessa all’interno degli ultimi mille metri.

Il successo, dunque, al termine di una giornata tranquilla per i big di classifica vista l’assenza di difficoltà altimetriche, va al tedesco della Bora-Hansgrohe davanti al giovane della Lotto-Soudal e a Max Kanter del Team Sunweb. Conclude quinto Jakub Mareczko, primo corridore italiano al traguardo, mentre Richard Carapaz (23°) finisce in gruppo e mantiene senza problemi la maglia rossa di leader su Roglic e Martin, sempre rispettivamente a 13 e 28 secondi in classifica generale.