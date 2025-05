Giro d'Italia, Casper Van Uden firma a sorpresa la tripletta olandese nella quarta tappa

Il colpo di scena è arrivato nel corso del circuito finale dove un problema ha coinvolto nuovamente Giulio Ciccone, costretto a rincorrere per rientrare in gruppo per evitare il rischio di perdere secondi in classifica generale. Il plotone si è quindi diretto verso Lecce dove, complice uno sprint caotico con le formazioni principali che non hanno saputo organizzarsi, si è imposto a sorpresa Casper Van Uden.