Il ciclismo dice addio a Rik Van Looy, il fuoriclasse belga che si aggiudicò tutte le Classiche

In grado di vincere il titolo mondiale nel 1960 e nel 1961, Van Looy ha spesso faticato nelle corse da tre settimane a causa del suo fisico possente che gli consentiva di sfrecciare sulle pietre del Nord aggiudicandosi per due volte il Giro delle Fiandre e per tre la Parigi-Roubaix, così come in corse quali Milano-Sanremo, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia dove il suo proverbiale sprint gli ha consentito di anticipare i più dotati scalatori.