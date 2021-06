Tour de France, quinta tappa: Pogacar vince la crono, van der Poel resta in giallo

CICLISMO

Lo sloveno dell'UAE Emirates domina la prova a tempo e accorcia in classifica generale: l'olandese dell'Alpecin-Fenix conserva la vetta per soli 8"

Tadej Pogacar vince la quinta tappa del Tour de France 2021. Lo sloveno dell'UAE Emirates si aggiudica la crono da Changé a Laval Espace Mayenne e taglia il traguardo in 32 minuti esatti, tempo che gli consente di anticipare Kung, secondo a 32'19", e Vingegaard, terzo a 32'27". Non cambia la vetta della classifica generale: l'olandese dell'Alpecin-Fenix Mathieu van der Poel resta in giallo, seppur con soli 8 secondi di vantaggio su Pogacar.

Semplicemente inarrestabile: Tadej Pogacar si aggiudica la quinta tappa del Tour de France 2021 dominando la prova a tempo. Lo sloveno dell'UAE Emirates, vincitore della scorsa edizione della Grande Boucle, è il più veloce nella Changé-Laval Espace Mayenne: in un colpo solo, così, ottiene vittoria di frazione (la quarta in carriera al Tour, seconda crono dopo la Lure-La Planche des Belles Filles del 2020) e secondi preziosi per avvicinarsi al leader della classifica generale Mathieu van der Poel. Il 22enne percorre in 32 minuti esatti i 27.2 km della tappa, mantenendo la media di 51 km/h. Numeri insostenibili per chiunque: non a caso, il secondo di giornata è il lo svizzero della Groupama-FDJ Stefan Kung, a 19" da Pogacar, mentre a completare il podio, a 27" di distacco, è il danese della Jumbo-Visma Jonas Vingegaard.

Ai piedi del podio chiudono i due rivali in classifica: Wout van Aert chiude quarto a +30", mentre la maglia gialla Mathieu van der Poel è quinta a +31". Un distacco che, inevitabilmente, modifica la classifica generale: il corridore della Alpecin-Fenix resta primo, ma adesso Tadej Pogacar, che sogna il secondo successo consecutivo al Tour, è a soli 8" da van der Poel, con van Aert a 30" dall'olandese e Alaphilippe quarto a +48". Italiani ben distanti, sia nella crono di giornata che in classifica generale: l'unico azzurro in top 10 dopo i 27.2 km della crono è Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), ottavo a 55" da Pogacar, mentre Vincenzo Nibali, 49esimo all'arrivo di Laval Espace Mayenne, è diciannovesimo in classifica generale, a +2'55" da van der Poel.