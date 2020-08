Tour de France, paura per Lopez: scivola sotto la pioggia e finisce contro un palo

Attimi di paura per Miguel Angel Lopez nella tappa inaugurale del Tour de France 2020. Il colombiano dell'Astana ha perso il controllo della sua bicicletta mentre affrontava una curva in discesa sotto la pioggia, tradito dall'asfalto bagnato, ed è finito contro un palo della segnaletica stradale sbattendovi in pieno la testa. L'impatto è stato piuttosto violento, ma il corridore è rimasto in piedi e grazie al casco non ha riportato conseguenze fisiche.