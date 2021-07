Tour de France: Mohoric vince a Le Creusot, van der Poel resta in giallo. Risale un ottimo Nibali

CICLISMO

Lo sloveno della Bahrain Victorious trionfa in solitaria nella settima tappa, l'olandese della Alpecin-Fenix conserva la leadership. Lo Squalo guadagna posizioni nella generale

Matej Mohoric vince la settima tappa del Tour de France 2021. Lo sloveno della Bahrain Victorious, grazie ad un grande scatto sul Signal d'Uchon, taglia in solitaria il traguardo di Le Creusot. In classifica generale, crolla Pogacar: Mathieu van der Poel resta il proprietario della maglia gialla, ma al secondo posto c'è ora Wout van Aert, a 30" dall'olandese della Alpecin-Fenix. Risale un ottimo Vincenzo Nibali, sesto a +4'12".

Matej Mohoric si aggiudica la settima tappa del Tour de France 2021. Lo sloveno della Bahrain Victorious taglia in solitaria il traguardo della Vierzon-Le Creusot, la frazione più lunga dell'edizione 2021 della Grande Boucle con i suoi 249.1 km. Sin dalle prime battute, un gruppetto prende la testa della corsa: tra questi, gli uomini di classifica, con la maglia gialla Mathieu van der Poel, Wout van Aert e Vincenzo Nibali, grande protagonista della tappa, ma anche il vincitore della sesta frazione Cavendish, insieme a Yates, Campenaerts e Konrad. Subito in difficoltà il vincitore della crono e principale inseguitore dell'olandese dell'Alpecin-Fenix: Tadej Pogacar, che perde terreno dal leader della classifica generale. I fuggitivi arrivano ad avere fino a più di 7 minuti di vantaggio sul resto della corsa, che però inizia progressivamente a ridurre il distacco.

Dai battistrada iniziano a staccarsi in tre: Van Moer, Stuyven e Matej Mohoric, con van der Poel e van Aert a battagliare nel gruppo maglia gialla insieme a Vincenzo Nibali, che recupera posizioni in classifica generale. Il momento che indirizza pesantemente la tappa è l'ultimo tratto in salita del Signal d'Uchon, 5.7 km al 5.7% di pendenza media. Proprio prima della discesa, il corridore della Bahrain Victorious accelera, stacca Stuyven e Van Moer e parte in solitaria: è l'allungo decisivo. Lo sloveno si mette alle spalle tutti e taglia in solitaria il traguardo di Le Creusot: diciassettesima vittoria in stagione per la Bahrain Victorious. Il secondo posto lo conquista Jasper Styuven, indisturbato all'arrivo, mentre al terzo chiude Magnus Cort Nielsen. Quarto van der Poel, che dopo una serie di attacchi chiusi puntualmente da van Aert tenta un ultimo scatto per guadagnare secondi di abbuono, ma il belga della Jumbo-Visma resta a contatto con l'olandese della Alpecin-Fenix, chiudendo la tappa senza perdere terreno in classifica generale.

Van der Poel resta comunque il leader e proprietario della maglia gialla. Il crollo di Tadej Pogacar e la grande giornata di Vincenzo Nibali, però, cambiano la classifica: ora, al secondo posto, c'è van Aert, a 30" di distacco dall'olandese dell'Alpecin-Fenix. Terzo Asgreen a +1'49", mentre Mohoric sale al quarto a +3'01". Pogacar scivola fino al quinto posto a +3'43", mentre al sesto si arrampica uno strepitoso Vincenzo Nibali. Il premio di giornata dello Squalo è una super rimonta in classifica generale: l'italiano della Trek-Segafredo è ora a +4'12" da van der Poel.