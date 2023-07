Tour de France: Mohoric beffa Asgreen in volata

19esima tappa

Lo sloveno della Bahrain Victorious si impone al fotofinish su Asgreen, terzo O'Connor. Invariata la generale

© Getty Images Matej Mohoric vince la diciannovesima e terzultima tappa del Tour de France 2023. All'arrivo di Poligny, trionfa lo sloveno della Bahrain Victorious, che beffa al fotofinish Asgreen: sfuma la doppietta per il danese della Soudal Quick-Step. Terzo posto per Ben O'Connor davanti a Philipsen e Pedersen, mentre il primo degli italiani è Alberto Bettiol, ottavo. Non cambia la classifica generale, con Vingegaard saldamente in testa.

Finale emozionante nella terzultima tappa del Tour de France 2023: a vincere la frazione con partenza da Moirans-en-Montagne e arrivo a Poligny è Matej Mohoric, che beffa al fotofinish Kasper Asgreen. A completare il podio, invece, Ben O'Connor. Un finale incredibile: per pochi centimetri, per una minima parte di ruota, a trionfare è lo sloveno della Bahrain Victorious, mentre per il danese della Soudal Quick-Step sfuma la doppietta dopo il successo nella diciottesima frazione.

I tre battistrada, su tutti Asgreen in salita, vanno ad un ritmo insostenibile per il gruppo di inseguitori che comprende anche la maglia verde Pedersen, l'inseguitore Philipsen e gli italiani Alberto Bettiol e Matteo Trentin, che alla fine chiuderanno rispettivamente all'ottavo e al nono posto. Il momento più importante, però, è la volata finale: O'Connor, sfavorito sullo sprint rapido, tenta di anticipare la partenza per beffare Mohoric e Asgreen, ma lo sloveno e il danese partono giocandosi la vittoria. La ottiene il corridore della Bahrain Victorious.

Terzo l'australiano, quarto Philipsen e quinto Pedersen, saldamente in maglia verde così come la maglia a pois, nonostante i due Gpm di giornata (uno di terza e uno di quarta categoria) resta saldamente sulle spalle di Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a due tappe dalla fine del Tour de France 2023. Quello che, da giorni, è ormai in mano a Jonas Vingegaard, arrivato senza particolari ansie al traguardo insieme ai compagni della Jumbo-Visma e a Tadej Pogacar con l'UAE Emirates, ma la classifica generale, ormai archiviata, non subisce modifiche.