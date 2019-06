Tour de France, auguri maglia gialla: venti esemplari unici per i 100 anni

07/06/2019

Finito il Giro d'Italia è già tempo di pensare al Tour de France e la maglia gialla , iconico simbolo, compie 100 anni. Un'occasione da festeggiare e Le Coq Sportif ha preparato 20 esemplari unici per l'edizione numero 106 della corsa francese. Ogni giorno, infatti, ci sarà una maglia gialla diversa ricca di storia caratterizzata da una raffigurazione differente. L'Atomium di Bruxelles, la Cattedrale di Reims, il Leone di Belfort, la Place du Capitole a Tolosa, ma anche Eugène Christophe e i cinque volte vincitori del Tour de France rappresentano la novità di design per celebrare il centenario della prestigiosa maglia. Un orgoglio per il direttore del Tour de France Christian Prudhomme: "Le maglie sono uniche quest’anno perché ognuna è differente e rappresenta il percorso della tappa o i campioni che hanno contribuito a scrivere la storia del Tour de France. Partiremo da Bruxelles dove la prima maglia gialla avrà come protagonista l’Atomium, l’ultima avrà l’Arco di Trionfo mentre le altre avranno i ritratti di Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil e Miguel Indurain. Sarà qualcosa di speciale per il 100esimo anniversario della maglia gialla. In pochi anni potremo ancora dire che la maglia gialla è stata presente in questa tappa perché rappresenta Eugene Christophe, il primo rider che l’ha indossata nella storia del Tour a Pau – 19 luglio 1919 – 19 luglio 2019. Eugene Christophe sarà rappresentato sulla maglia gialla". “La nostra partnership con il Tour de France è perfetta perché ci fa vivere questi momenti con grandi campioni e milioni di persone sulle strade della Francia” conclude Marc-Henri Beausire, CEO di Le Coq Sportif . “Quest’anno i nostri artigiani di Romilly sur Seine seguiranno con ancora maggiore interesse la corsa in quanto le maglie indossate dai leader sono realizzate proprio qui nel dipartimento dell’Aube”.

Per l'edizione 2019 infatti, le maglie gialle indossate ogni giorno dal leader della corsa sono realizzate in Francia nello stabilimento Le Coq Sportif di Romilly-sur- Seine. Il know-how del marchio e i suoi specialisti saranno presenti in ogni tappa a fianco del leader del Tour de France.

• Stage 2: Bruxelles Palais Royal – Bruxelles Atomium

L’Atomium ha già avuto l’onore di essere tra i luoghi per una Grand Depart nel 1958, anno dell’Esposizione Internazionale.

• Stage 3: Binche – Epernay:

Eddy Merckx vinse il primo dei 5 titoli del Tour de France 50 anni fa.

• Stage 4: Reims – Nancy:

La Cattedrale di Reims è stata teatro dell’incoronazione dei re francesi e di molti velocisti del Tour de France.

• Stage 5: Saint-Diè des Vosges – Colmar:

Jacques Anquetil fu il primo atleta a vincere per 5 volte il Tour, rivoluzionando lo sport del ciclismo.

• Stage 6: Mulhouse – La Planche des Belles Filles:

In pianura, in città o in montagna, il Tour de France è sempre pronto ad incontrare gli appassionati.

• Stage 7: Belfort – Chalon-sur-Saone:

Il Leone di Belfort, una scultura di Auguste Bartoldi, a cui riconducibile anche la Statua della Libertà di New York. Qui è dove Eddy Merckx per la prima volta indossò la maglia gialla e la mantenne fino a Parigi nel 1969.

• Stage 8: Macon – Saint-Etienne:

Bernard Hinault, cinque volte vincitore del Tour, è anche l’ultimo atleta francese ad aver vinto questa competizione. Un Bernard Hinault macchiato di sangue concluse la tappa proprio a Saint-Etienne.

• Stage 9: Saint-Etienne – Brioude:

Lo stadio Geoffrey Guichard a Saint-Etienne fa anche parte dell’heritage dello sport francese.

• Stage 10: Saint-Flour – Albi:

La Cattedrale di Sainte-Cecile è il più grande edificio in mattoni del mondo.

• Stage 11: Albi – Toulose:

Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Hindurain sono membri dell’esclusivo club di coloro che hanno vinto per 5 volte il Tour de France.

• Stage 12: Toulouse – Bagneres-de-Bigorre:

La Place du Capitole a Tolosa, una delle piazze più grandi di Francia.

• Stage 13: Pau – Pau

Eugene Christophe fu il primo atleta ad indossare la maglia gialla nel 1919.

• Stage 14: Tarbes – Tourmalet Bareges:

Fin dalla prima scalata del Col du Tourmalet nel 1910, gli atleti hanno scalato il gigante dei Pirenei per 82 volte.

• Stage 15: Limoux – Foix Prat d’Albis

Miguel Indurain è l’unico atleta ad aver vinto il Tour de France per 5 volte consecutive.

• Stage 16: Nimes – Nimes

L’arena di Nimes si ravviva durante il Feria Festival ma ha ospitato anche la Davis Cup e i ciclisti della Vuelta.

• Stage 17: Pont du Gard – Gap

L’acquedotto del Pont du Gard è una struttura monumentale risalente agli antichi Romani.

• Stage 18: Embrun – Valloire

Il Col du Galibier è stato nel 2011 il traguardo con la maggior altitudine nella storia, 2.645 metri.

• Stage 19: Saint-Jean-de-Maurienne – Tignes:

Il Col de l’Iseran, ad un’altitudine di m. 2.770, sarà la cima più alta del Tour demFrance 2019.

• Stage 20: Albertville – Val Thorens:

Il giorno prima della fine del Tour de France, l’ultima tappa di montagna potrebbe vedere un’epica battaglia per il podio finale.

• Stage 21: Rambouillet – Paris Champs-Elysees

L’Arco di Trionfo domina gli Champs-Elysees, che hanno ospitato il gran finale del Tour dal 1975.