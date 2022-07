Tour de France 2022: guizzo finale di Pogacar, vince in salita e rafforza la maglia gialla

7.A TAPPA

Lo sloveno resta leader della classifica generale con un’incredibile rimonta nei metri finali della settima tappa

Tadej Pogacar ancora fenomenale: il campione della UAE Emirates sorprende tutti e sbucando dal nulla nei metri finali della settima tappa del Tour de France 2022 riesce a conquistare la seconda frazione consecutiva, rafforzando la maglia gialla da leader della classifica generale. Lo sloveno compie un’azione da vero fenomeno e sul traguardo in salita della mitica Super Planche des Belles Filles brucia a sorpresa Vingegaard e Roglic. © Getty Images

Tadej Pogacar si ripete: lo sloveno fa il fenomeno nei metri finali della settima tappa del Tour de France, la prima con arrivo in salita sulla mitica Super Planche des Belles Filles, e sbucando dal nulla alle spalle degli avversari in fuga conquista la seconda frazione consecutiva restando maglia gialla.

Nei 176 chilometri con ben tre gran premi della montagna, dopo una prima fase di studio con il gruppo maglia gialla in fase di attesa, sono Kamna e Geschke a scattare per dare vita a un testa a testa tutto tedesco nei chilometri finali. Proprio quando inizia l’ultima salita spezza-gambe, è Kamna ad andarsene da solo e provare la fuga solitaria in salita. Anche il plotone accelera e si lancia all’inseguimento, a un chilometro e mezzo dal traguardo sono circa 50 i secondi di vantaggio del corridore della Bora-Hansgore, mentre Pogacar resta in scia e mette pressione da lontano.

A un chilometro dall’arrivo il gruppo della maglia gialla cambia passo, è una sfida a distanza con Kamna che non vuole mollare, Pogacar prova ad andare a riprendere il fuggitivo negli ultimi e lunghissimi metri con una tremenda pendenza al 24%.

Un’azione sorprendente e fenomenale della maglia gialla, un guizzo dal nulla, Kamna crolla vertiginosamente andando fuori dal podio, prova ad inserirsi anche Vingegaard ma alla fine è proprio Pogacar a trionfare e rafforzare la leadership della classifica generale grazie a una vittoria storica. Terzo Roglic, anche lui bravo a rientrare. Domani ottava tappa da Dole a Losanna.