Tour de France, 17a tappa: vince Felix Gall, crollo Pogacar. Vingegaard ipoteca la maglia gialla

CICLISMO

L’austriaco della Ag2r Citroen precede Simon Yates, Tadej crolla sul Col de la Loze: il danese della Jumbo-Visma ha le mani sulla Grande Boucle

Tour de France, Pogacar crolla: il Tour è di Vingegaard. Tappa a Gall































È Felix Gall a vincere la tappa regina del Tour de France 2023. Nell’appuntamento numero 17 di questa edizione della Grande Boucle, l’austriaco della Ag2r Citroen trionfa dalla fuga, anticipando Simon Yates (Jayco-Alula) e Pello Bilbao (Bahrain-Victorius). Primissime fasi di corsa piuttosto concitate, caratterizzate anche da una brutta caduta per Tadej Pogacar (Uae Emirates). Dopo i primi chilometri, ecco i primi movimenti davanti. Sono in 35 a prendere il largo, tra cui Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep), Simon Yates (Jayco-Alula) e gli uomini dei primi due della classifica: Tiesj Benoot e Wilco Kelderman per la Jumbo – Visma e Marc Soler e Rafał Majka per la Uae Emirates. Ciccone prende il massimo dei punti nei primi Gpm, consolidando la maglia a pois, ma si stacca prima del Col de la Loze.

Il gruppo maglia gialla lascia andare la fuga a quasi 3’, ma in testa alla corsa restano solamente pochi uomini. Sull’ultimo muro Pogacar si stacca nuovamente da Vingegaard, crollando e salutando definitivamente ogni minima speranza di rimonta. A poco più di 10 km dall’arrivo il danese leader della classifica generale attacca per cercare anche la vittoria di tappa, ma Gall e Yates (davanti a lui) hanno troppo vantaggio per essere impensieriti. È proprio Gall ad andare a trionfare a Couchevel, davanti a Yates (secondo) e Bilbao (terzo). Vingegaard mette una serissima ipoteca sul Tour, con Pogacar (provatissimo) che transita a 7’38’’ da Gall, a più di 6’ dal danese della Jumbo-Visma. Ora il distacco tra i due è di 7'35".