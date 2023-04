Oakley al Giro d'Italia: partner per occhiali e caschi

© ufficio-stampa

Da oltre cento anni i migliori corridori si danno appuntamento in Italia per giocarsi la chance di entrare nella storia del ciclismo, sfidandosi in una gara di tre settimane che mette a dura prova le loro energie fisiche e mentali. Delle tre grandi corse a tappe, il Giro d’Italia occupa un posto speciale nel calendario del ciclismo e nel cuore degli appassionati di tutto il mondo. A partire da quest’anno Oakley® sarà partner ufficiale di RCS Sport, l’organizzatore della rinomata competizione. Vengono così a trovarsi fianco a fianco due brand con una ricca storia di cultura sportiva che condividono la missione di portare il ciclismo a nuovi traguardi. “Questa partnership unisce la corsa rosa a uno dei più apprezzati marchi del ciclismo”, ha spiegato Paolo Bellino, Managing Director di RCS Sport. “Oakley ha saputo imporsi come leader nel settore degli occhiali tecnici e dei caschi per ciclismo, al tempo stesso creando un ecosistema in cui convergono molte figure di spicco di questo sport”. Secondo Corey Hill, SVP Global Sport Marketing di Oakley, “il Giro d’Italia è la quintessenza della bellezza e della fatica del ciclismo, un simbolo per i praticanti di questo sport”. “Il ciclismo è nel DNA di Oakley: per tutto il team Oakley questo è un momento di grande orgoglio in cui dimostriamo la nostra speciale passione per questo sport. Auguriamo in bocca al lupo a tutti i corridori e non vediamo l’ora di accogliere in Italia i fan di questa straordinaria competizione”. A maggio, squadre da tutto il mondo arriveranno in Italia inseguendo l’occasione di entrare nella storia. Il Giro d’Italia 2023 si corre su un totale di 3.489,2 chilometri che combinano tappe in pianura, tappe a cronometro e leggendarie salite. I campioni sognano di resistere lungo le 21 estenuanti tappe, indossare la maglia rosa e concludere sulla linea del traguardo di Roma sollevando il Trofeo Senza Fine.