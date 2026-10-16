Mondiali ciclismo su pista, super Italia nell'inseguimento: oro per Milan, bronzo per Ganna

La copertina è tutta per Jonathan Milan, capace di firmare una prestazione straordinaria già nelle qualificazioni. Il friulano ha fermato il cronometro in 3’58”850 sui quattro chilometri, stabilendo il nuovo record del mondo e diventando il primo uomo a scendere sotto la barriera dei tre minuti e 59 secondi nell’inseguimento individuale. Un risultato che non nasce soltanto dalla potenza, ma da una gestione dello sforzo praticamente perfetta. Milan ha coperto il primo chilometro in 1’04”343, è passato ai 2.000 metri in 2’02”461 e ha raggiunto i tre chilometri in 3’00”665. Parziali che raccontano una progressione costante, senza un calo significativo nella fase finale.