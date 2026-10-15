Ciclismo su pista, Mondiali: Italia d'argento nell'inseguimento maschile e femminile

L'eterna sfida maschile continua a pendere verso la Danimarca, che conquista il quarto oro consecutivo nell'inseguimento a squadre e sconfigge nuovamente l'Italia, mai in gioco per la vittoria nei Mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La prima medaglia azzurra è dunque un argento, conquistato da Filippo Ganna e compagni nella finalissima disputata quest'oggi. Non c'è partita sin dal via in Cina, coi danesi che girano al primo chilometro in 1'01" e vantano subito mezzo secondo di vantaggio. Un margine che viene aumentato progressivamente, di giro in giro, da un quartetto che è una macchina semplicemente perfetta: Bevort, Leth, Madsen e Pedersen si avvicinano al record del mondo, arrivando a meno di un secondo, e si rendono semplicemente imprendibili per un'Italia che arriva lontanissima dai suoi migliori tempo. Trionfa così la Danimarca, col tempo di 3.40.865, non lasciando scampo ai nostri portacolori: Filippo Ganna, Francesco Lamon, la new entry Alessio Magagnotti e Jonathan Milan chiudono a oltre quattro secondi, col crono di 3.45.596, perdendo tantissimo nella seconda parte di gara. Oro ai danesi e argento all'Italia dunque, mentre il bronzo va alla Gran Bretagna (3.47.245): sconfitta la Francia, crollata nell'ultimo chilometro (3.50.351).