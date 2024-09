Grave incidente al Giro della Lunigiana: un addetto della sicurezza si scontra con due corridori, lo sloveno Jakob Omrzel finisce in ospedale dopo un arresto cardiaco

CICLISMO

Il vincitore della Parigi-Roubaix Juniores è stato rianimato per due volte dai soccorritori prima di esser trasportato all'ospedale Sant’Andrea di La Spezia dove è ricoverato in prognosi riservata

© instagram Si è sfiorata la tragedia nel corso della prima tappa del Giro della Lunigiana, corsa a tappe internazionale che ogni anno richiama fra Liguria e Toscana i principali talenti del ciclismo juniores. Dopo pochi chilometri dalla partenza di Luni, lo sloveno Jakob Omrzel e l'azzurro Jacopo Sasso sono finiti bruscamente a terra in seguito all'impatto con un addetto alla sicurezza, impegnato a segnalare la presenza di uno spartitraffico e l'inizio di una rotonda. Il corridore dell'Adria Mobil Juniors ha avuto la peggio perdendo conoscenza e subendo un arresto cardiaco.

Immediato l'intervento dei soccorritori che hanno dovuto compiere un doppio massaggio cardiaco per rianimare il vincitore della Parigi-Roubaix Juniores che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant’Andrea di La Spezia dove gli è stato riscontrato un violento trauma cranico oltre a una doppia frattura di tibia e perone. Omzrel si trova in prognosi riservata sotto osservazione, tuttavia non sembra essere in pericolo di vita. È andata meglio invece a Sasso che ha riportato soltanto diverse escoriazioni, mentre l'addetto alla sicurezza è stato portato all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana dove gli è stata riscontrata la frattura di una gamba e di un gomito.

Secondo quanto riportato dall'organizzazione, quest'ultimo si sarebbe fermato al centro della strada per segnalare il pericolo con tanto di giubbotto catarifrangente e bandiera rossa come previsto dal regolamento venendo evitato dai primi, ma finendo però per esser travolto dai due corridori che sopraggiungevano al centro del gruppo. "Oggi, nei primi km della tappa d'apertura del Giro della Lunigiana, si è registrata una caduta che ha coinvolto, tra gli altri, Jacopo Sasso e il campione nazionale sloveno Jakob Omrzel - hanno sottolineato su Twitter dalla direzione gara -. Contrariamente a ciò che è stato scritto da alcune parti, l'impatto dei corridori non è avvenuto contro una moto dell'organizzazione, bensì contro un addetto alla sicurezza che stava segnalando una situazione pericolosa. Dopo la caduta, Omrzel e l’addetto alla sicurezza sono stati prontamente soccorsi e trasportati all'ospedale di La Spezia dove sono tuttora ricoverati e coscienti. Il nostro pensiero va a loro, a cui auguriamo una pronta guarigione".