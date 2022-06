Giro di Slovenia: Pogacar e Majka si giocano la vittoria alla morra cinese

CICLISMO

I due compagni di squadra e amici sono arrivati a braccetto al termine della quarta tappa

Simpatico e inusuale siparietto nel finale della quarta tappa del Giro di Slovenia. Tadej Pogacar e Rafal Majka, compagni di squadra all'UAE Team Emirates e grandi amici, dopo aver fatto il vuoto si sono giocati a 200 metri dal traguardo la vittoria con la morra cinese. Pogacar ha buttato il sasso, Majka carta. Carta batte sasso e tappa al suo fedele gregario con il due volte vincitore del Tour de France sorridente e divertito. A una tappa dalla fine Pogacar ha tre secondi di vantaggio sul polacco. © Da video

“Sono molto felice di questa vittoria. Voglio ringraziare Tadej e tutta la squadra. Abbiamo affrontato bene l’ultima salita sapendo che Tadej potesse fare meglio di tutti qui, ma mi ha comunque lasciato la vittoria di tappa - ha commentato Majka dopo aver tagliato il traguardo -. Sono felice e voglio ancora ringraziare tutti per il grande lavoro fatto. Abbiamo vinto tre tappe e siamo leader della Generale, puntiamo a vincere tutto. Ogni giorno diamo il massimo cercando di restare in controllo e sicurezza per avvicinarsi al meglio al Tour de France".

Vedi anche ciclismo Ciclismo, annuncio shock di Lemond: "Ho la leucemia"