Giro d'Italia: prima tappa a Torino per omaggiare la tragedia di Superga

ciclismo

La Corsa Rosa partirà nella giornata di sabato 4 maggio da Venaria Reale toccando il luogo della tragedia in cui persero la vita i componenti del "Grande Torino"

Giro d'Italia: la prima volta di Roglic, l'ultima di Cavendish

















































1 di 26 © afp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Giro d'Italia torna a Torino dopo due anni e lo farà ancora una volta con la "Grande Partenza". Il capoluogo del Piemonte ospiterà infatti l'arrivo della prima tappa della Corsa Rosa in programma sabato 4 maggio 2024 in occasione del 75° anniversario della tragedia di Superga dove persero la vita i componenti del "Grande Torino". Un ottimo approccio per ricordare una delle pagine più tristi dello sport italiano attraverso il passaggio della competizione vinta quest'anno dallo sloveno Primoz Roglic.

Vedi anche ciclismo Giro d'Italia, Roglic: "Corsa sulle montagne russe, poi sono tornato a respirare" In attesa di scoprire chi potrà succedere al capitano della Jumbo-Visma lungo le spirali del "Trofeo Senza Fine", la corsa a tappe ha iniziato a svelare la sua conformazione confermando la partenza fissata a Venaria Reale dove il Giro prese il via nel 2011 con una cronosquadre vinta dall'HTC-Highroad e che regalò la maglia rosa al bergamasco Marco Pinotti.

A differenza di quanto avvenuto dodici anni fa, i corridori dovranno affrontare una tappa mossa di 136 chilometri che prevede nelle prime fasi la salita di Pilonetto lungo la collina di Superga prima di immettersi sul circuito finale di 28 chilometri caratterizzato dall'ascesa dell'Eremo proseguendo verso il Colle della Maddalena prima di lanciarsi verso l'arrivo posto sul Lungo Po.

Dopo aver superato 1450 metri nella prima giornata, i principali contendenti alla vittoria finale si affronteranno già nella seconda frazione in programma domenica 5 maggio con partenza da San Francesco al Campo attraversando il Canavese e il Biellese prima di lanciarsi verso le salite di Oasi Zegna e Nelva. Il "giudice ultimo" sarà la scalata al Santuario di Oropa, 11,8 chilometri al 6,2 % che nel 1999 vide la celebre rimonta di Marco Pantani.

A chiudere la tre giorni in Piemonte sarà una frazione dedicata ai velocisti con partenza da Novara e traguardo posto a Fossano prevista per lunedì 6 maggio con le ruote veloci che proveranno a non farsi scappare la prima ghiotta occasione al termine di 165 chilometri senza asperità, se si esclude la rampa conclusiva.

Le altri parti del percorso verranno svelate nel corso della presentazione ufficiale in programma venerdì 13 ottobre all'interno del Festival dello Sport di Trento con passerella fnale già fissata a Roma per domenica 26 maggio.