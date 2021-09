Europei ciclismo, Italia d’oro nella cronostaffetta mista

CICLISMO

De Marchi, Ganna, Sobrero, Cavalli, Cecchini e Longo Borghini vincono davanti a Germania e Olanda

Gli Europei di ciclismo, in svolgimento in Trentino, cominciano con una grandissima affermazione dell'Italia. Gli azzurri conquistano infatti la medaglia d’oro nella cronostaffetta mista (team relay), prova riservata alla categoria élite. Il team italiano, composto da Matteo Sobrero, Filippo Ganna e Alessandro De Marchi, nel terzetto maschile, Elena Cecchini, Marta Cavalli ed Elisa Longo Borghini nel femminile, vince la prova in 51’59”01. Sul podio anche Germania e Olanda.

L’Italia comincia da padrona gli Europei di ciclismo di Trentino 2021. La squadra azzurra si aggiudica la medaglia d’oro nella prima prova riservata agli élite, la cronostaffetta mista. Prestazione maiuscola per il terzetto maschile, composto da Matteo Sobrero, Filippo Ganna e Alessandro de Marchi, che ha dato il cambio a metà gara con un vantaggio di 27” sull’Olanda, seconda, e la Germania, pochi centesimi più indietro. Ottima prova nella seconda frazione anche per il trio femminile, con Elena Cecchini, Marta Cavalli ed Elisa Longo Borghini. Passate al loro primo intermedio con 26” sulle tedesche e 33” sulle olandesi, le ragazze hanno portato a termine la prova complessiva in 51’59”01, con cui il sestetto azzurro ha coperto i 44,8 km totali in programma a una media di 51,4 km/h. Sul podio salgono anche i campioni in carica della Germania, medaglia d’argento a 20”, e l’Olanda, bronzo, a 26”.

Al termine della prima giornata l’Italia è quindi seconda nel medagliere, dietro soltanto al Belgio (1 oro e 1 argento nella cronometro juniores maschile) e a pari con la Russia, vincitrice della cronometro juniores femminile con Alena Ivanchenko. Domani le cronometro individuali under 23 ed élite, maschili e femminili.