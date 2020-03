Coronavirus, ciclismo: dal Belgio, positivo Gaviria

Il ciclista Fernando Gaviria è risultato positivo al coronavirus. Lo riporta il portale belga 'Het Laaste Nieuws'. Il velocista del team UAE Emirates è risultato positivo in occasione dell'UAE Tour, la corsa interrotta nelle scorse settimane negli Emirati Arabi. Il colombiano ha trascorso le ultime due settimane in ospedale mentre i suoi compagni di squadra si sono messi in quarantena. Attualmente le condizioni dei ciclista sono buone, anche se non ha ancora ricevuto il via libera per lasciare l'ospedale