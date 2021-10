Ciclismo, Mondiali su pista: Martina Fidanza d’oro nello scratch

CICLISMO

La 21enne si laurea campionessa iridata nel velodromo di Roubaix davanti all’olandese Van der Duin e alla statunitense Valente: "E' un sogno"

I Mondiali di ciclismo su pista iniziano con una meravigliosa medaglia d’oro per l’Italia. La conquista Martina Fidanza nello scratch femminile, con una splendida azione a cinque giri dalla fine che non lascia scampo alle avversarie. La 21enne lombarda inaugura quindi con una vittoria la spedizione azzurra nella rassegna iridata di Roubaix 2021. Sul podio anche l’olandese Van der Duin, argento, e la statunitense Valente.

Splende il sorriso di Martina Fidanza nel Velodromo di Roubaix. La 21enne italiana si mette al collo una fantastica medaglia d’oro nei mondiali di ciclismo su pista in Francia, mettendosi tutte alle spalle nella prova di scratch femminile. L’azzurra inaugura con una vittoria (nella prima finale in programma) l’avventura della nostra nazionale alla rassegna iridata. Medaglia d’argento per l’olandese Maike Van der Duin, bronzo per la statunitense Valente. Fidanza si impone al termine di una gara molto tattica fin dalla partenza.

Per più di 30 dei 40 giri in programma nessuna delle atlete iscritte alla competizione prova ad attaccare, lasciando che sia il tatticismo a prevalere. A otto giri dal termine l’austriaca Verena Eberhardt abbozza un timido allungo, senza guadagnare molto terreno. Poco dopo si muove allora l’ungherese Borissza, con Fidanza a pochi metri. Quando l’azzurra capisce di poter staccare tutte, parte al massimo e si divora i due chilometri che la separano dalla medaglia d’oro, vincendo con quasi un giro di vantaggio sul gruppo.

Dietro Van der Duin regola il plotone davanti a Valente, ma il loro sprint vale solo argento e bronzo. Per Martina Fidanza si tratta della prima medaglia élite a livello mondiale. La pistard lombarda si era laureata campionessa d’Europa proprio nello scratch a Plovdiv, nel 2020, suo miglior risultato internazionale. Nel 2017 aveva già messo in mostra il suo grande talento su pista con il titolo mondiale juniores di scratch, a meno di 18 anni. Ora però la gioia più grande della carriera, che le permetterà di indossare la maglia iridata.

"Una gara totalmente inaspettata, non pensavo di riuscire ad arrivare da sola: è una grandissima emozione. E' un sogno. Se me l'avessero detto ieri non ci avrei creduto", le parole di Martina Fidanza.