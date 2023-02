Ciclismo su pista: l'azzurro Milan vince l'oro nell'inseguimento individuale

CICLISMO SU PISTA

In finale battuto il britannico Bigham. Per l'Italia si tratta della quarta medaglia

Ciclismo su pista, Europei: Milan torna d'oro















© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jonathan Milan si è confermato campione europeo dell'inseguimento individuale nella rassegna continentale in corso a Grenchen, in Svizzera. Nella finale per l'oro l'azzurro ha battuto il britannico Daniel Bigham, ex primatista dell’ora. Bronzo al tedesco Tobias Buck-Gramcko. Per l'Italia si tratta della quarta medaglia dopo gli ori di Simone Consonni nella corsa a punti e del quartetto azzurro nell'inseguimento a squadre (Ganna, Milan, Moro e Lamon), e dell'argento nel 'team pursuit' femminile (Balsamo, Alzini, Guazzini e Fidanza).

Milan, noto anche come il 'corazziere di Tolmezzo' per il suo metro e 94, ha bissato la vittoria del 2021 riprendendosi l'oro dell'inseguimento individuale. In finale il 22enne friulano del team Bahrain Victorious ha lasciato sfogare il britannico Bigham, dato per favorito. A tre giri dal termine l'azzurro ha scatenato le sue lunghe leve e risucchiato il leggero vantaggio di Bigham, tagliando il traguardo in 4'03"744, contro il 4'05"860 dell'ex detentore del record dell'ora prima dell'avvento di Ganna.



In precedenza, nella 'finalina' per il bronzo, il tedesco Buck-Gramcko aveva beffato il francese Corentin Ermenault, in vantaggio di quasi un secondo e mezzo fino a un paio di giri dal termine e 'bruciato' dallo sprint dell'avversario. Con l'oro nell'inseguimento individuale, Milan ha bissato anche quello della gara a squadre, vinto ieri insieme a Filippo Ganna, Francesco Lamon e Manlio Moro.