Ciclismo, ritrovato il tre volte campione del mondo Oscar Freire

Óscar Freire è stato localizzato ed è in buone condizioni. La famiglia del tre volte campione del mondo di ciclismo ne aveva denunciato oggi la scomparsa alla Guardia Civil. L'ex ciclista spagnolo aveva lasciato i suoi effetti personali a casa lunedì prima di abbandonarla volontariamente. Non aveva con sé né telefono, né chiavi, né portafoglio, fatto che aveva fatto scattare l'allarme tra i suoi cari fino al lieto epilogo quando il 48enne ex campione del mondo ha contattato i famigliari.