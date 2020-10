Ciclismo, Giro; Matteo Spreafico positivo a due controlli antidoping

Matteo Spreafico (Vini Zabú KTM) è stato sospeso in via precauzionale dall'Unione Ciclistica Internacionale (UCI) perché risultato positivo a due controlli antidoping effettuati tra il 15 e il 16 ottobre. La sostanza che avrebbe assunto è l'ostarine. Spreafico, che ha 27 anni, partecipava per la prima volta al Giro d'Italia. La sua squadra si è difesa facendo riferimento a un integratore acquistato dal corridore senza autorizzazione da parte dei medici.