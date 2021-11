Ciclismo: Giro 2022, si parte da Budapest il 6 maggio

CICLISMO

La Corsa rosa parte dall’estero per la 14.a volta nella storia: l'ultima nel 2018 da Gerusalemme

Il Giro d'Italia 2022 partirà da Budapest, dopo che nel 2020 l'appuntamento venne annullato per l'emergenza legata alla pandemia. La prima tappa, in programma il 6 maggio, scatterà dalla capitale dell'Ungheria e si chiuderà a Visegrad, con continui saliscendi e arrivo in salita dopo 195 chilometri. Seconda tappa il 7 maggio, con una crono da Budapest a Budapest di 9,2 chilometri. Terza tappa l'8 maggio, la Kaposvar-Balatonfured, di 201 chilometri.

Primo giorno di riposo il 9 maggio prima del trasferimento della corsa rosa in Italia. Sarà la quattordicesima partenza all'estero per il Giro, che si chiuderà il 29 maggio: l'ultima volta nel 2018 con il via da Gerusalemme. La prima volta risale al 1965, quando la corsa rosa partì da San Marino, mentre l'anno dopo fu la volta del Principato di Monaco. In seguito, ci furono partenze fuori dai confini nel 1973 da Verviers (Belgio), nel 1974 dal Vaticano, nel 1996 da Atene, nel 1998 da Nizza, nel 2002 da Groningen (Olanda), nel 2006 da Seraing (Belgio), nel 2010 da Amsterdam, nel 2012 da Herning (Danimarca), nel 2014: da Belfast e nel 2016 da Apeldoorn (Olanda).