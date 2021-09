Ciclismo, Ganna: "Avevo buone sensazioni, sognavo di vincere in casa dei belgi"

Filippo Ganna stremato ma al settimo cielo dopo la vittoria mondiale nella cronometro: "Arrivavo con buone sensazioni ma non sapevo come sarebbe andata. È molto importante per me aver mantenuto questa medaglia". "Quando ho iniziato la mia gara volevo vincere. Volevo tenere questa maglia (da campione del mondo, ndr) ancora un anno. Eravamo tutti i migliori in gara, ho grande rispetto per ogni avversario, ma vincere in casa dei belgi è davvero speciale" continua l'azzurro.