Ciclismo, Ganna apre la Tirreno-Adriatico con una crono super: battuti Evenepoel e Pogacar

CICLISMO

L'azzurro stravince la prova a tempo ed è leader della generale

Filippo Ganna ha vinto, con il tempo di 15'17", la prima tappa della 57.esimaìa edizione della Tirreno-Adriatico di ciclismo, una cronometro individuale disputata per le strade del Lido di Camaiore (Lucca), su un percorso lungo 13,9 chilometri. Il campione del mondo della specialità è anche il primo leader della classifica generale della corsa a tappe che si concluderà il 13 marzo a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). L'azzurro ha preceduto il belga Remco Evenepoel, secondo a 11", e lo sloveno Tadej Pogacar, terzo a 18". Decimo Matteo Sobrero, a 39". Domani è in programma la 2/a tappa, la prima in linea, con partenza da Camaiore (Lucca) e arrivo a Sovicille (Siena).

Grande prova per Ganna che ha commentato: "Oggi ero il più forte, nella seconda parte ho fatto fatica, anche se non si direbbe. Sono contento che prendo una maglia che mi mancava. Questa è la prima vittoria stagionale per la nostra squadra nel World Tour, fa morale. Adesso aiuterò i capitani Carapaz e Porte, domani mi metterò al servizio di Elia Viviani per la volata“.