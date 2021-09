Ciclismo, europei: Van Dijk oro nella prova in linea donne, sesta Marta Cavalli  

CICLISMO

L’olandese attacca a 60 dall’arrivo e trionfa. Sul podio anche la tedesca Lippert e la lituana Leleivyte

Ellen Van Dijk si prende il titolo continentale di ciclismo su strada femminile. La 34enne olandese arriva in solitaria sul traguardo di Trento nella prova in linea élite degli Europei di Trentino 2021, dopo aver distanziato le tre avversarie (tra cui l’italiana Soraya Paladin) con cui aveva attaccato a 60 dall’arrivo. Medaglia d’argento per Lippert (Germania), davanti alla sorprendente lituana Leleivyte. Sesta Marta Cavalli, migliore italiana.

Argento nella cronometro, oro nella prova su strada. Si chiude in bellezza l’esperienza dell’olandese Ellen Van Dijk agli Europei di Trentino 2021, con la vittoria nella gara in linea femminile élite. La 34enne arriva a braccia alzate a Trento, al termine dei 107 km in programma, dopo una splendida azione partita a 60 km dal traguardo con altre tre cicliste. Medaglia d’argento per la tedesca Liane Lippert, davanti alla lituana Rasa Leleivyte, vera rivelazione di questi europei. L’Italia, pur correndo con coraggio, non va oltre il sesto posto di Marta Cavalli.

Nella prima fase sono soprattutto le francesi a scattare, ma Olanda e Germania controllano. L’azione decisiva nasce a circa 60 km dall’arrivo, quando attaccano Van Dijk (Olanda), Kasper (Germania), Biannic (Francia) e l’italiana Soraya Paladin. Il gruppo concede presto circa un minuto, ma quando Van Dijk e Paladin staccano le due compagne di avventura la Germania inizia a organizzare l’inseguimento. Con la collaborazione del Belgio, il plotone si riavvicina e a 25 km dal traguardo Van Dijk allunga, rimanendo in testa da sola. Mentre l’olandese prosegue l’azione solitaria, l’italiana viene ripresa dal gruppo. Dietro Van Dijk si susseguono gli attacchi, ma nessuna riesce a fare la differenza e il gap torna a salire. Longo Borghini si sacrifica per Marta Cavalli, che tuttavia non ha la gamba giusta per fare la differenza nel momento decisivo. Negli ultimi chilometri le inseguitrici si guardano e pensano solo ai gradini più bassi del podio: Van Dijk si può godere l’arrivo in Piazza Duomo a Trento, mentre alle sue spalle, a 1’18”, Lippert regola Leleivyte nella volata che vale argento e bronzo. L’Italia si consola con il sesto posto di Marta Cavalli e il decimo di Elisa Balsamo. Domani la prova in linea élite maschile, che chiuderà la rassegna.