Caleb Ewan torna a casa: nel 2024 correrà con la Jayco-AlUla

CICLISMO

Il 29enne australiano tornerà a vestire la maglia del club oceanico dopo aver trascorso cinque stagioni alla Lotto Dstny

Primo squillo per Ewan



























1 di 15 © afp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

©

©

©

© 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ritorno alle origini per Caleb Ewan che, dopo aver trascorso le ultime cinque stagioni con la Lotto Dstny, è pronto a far rientro in patria. A partire dal 2024 il velocista australiano correrà per il Team Jayco AlUla tornando alla squadra che nel 2014 gli consentì di debuttare nel mondo del professionismo. Una storia d'amore interrotta soltanto dalla parentesi belga, ma che nelle realtà dei fatti non si è mai interrotta nonostante gli innumerevoli cambi di nome che ha subito il club guidato da Brent Copeland.

Ad annunciare l'approdo del 29enne tasmaniano nella formazione oceanica è stato proprio il general manager sudafricano che ha accolto a braccia aperte Ewan: "Caleb non ha bisogno di presentazioni dato l'incredibile lista di risultati che ha, lo conosciamo bene e sappiamo cosa aspettarci da Caleb che è uno dei migliori velocisti del mondo. Per noi avere un altro corridore australiano di tale calibro in squadra è molto speciale e ci fornirà un'altra fantastica opzione per sfidare per gli arrivi in volata. Abbiamo lavorato duramente per aggiungere profondità alla nostra squadra maschile e con l'aggiunta di un altro velocista di alto livello nei nostri ranghi, cercheremo sicuramente vittorie in tutte le gare in cui vedremo Caleb e Dylan schierarsi".

Sotto l'egida della formazione australiana Ewan ha conquistato alcuni dei più bei trionfi della propria carriera, dalla prima vittoria nel World Tour alla Vuelta di Spagna 2015 a quella ottenuta al Giro d'Italia 2017 passando per l'edizione 2016 della Classica d'Amburgo. Proprio in funzione di ritrovare la via del successo, lo sprinter ha deciso di accasarsi nuovamente alla Jayco-AlUla.

"Significa molto per me tornare alla GreenEDGE. Ho raccolto tanti successi con la squadra in passato, è qui che ho iniziato la mia carriera professionale, quindi ho davvero bei ricordi. Per me, sarà bello tornare nella cultura australiana e in un ambiente di lingua inglese. Essere australiani e correre per una squadra australiana è molto speciale. Ci sono molti corridori e staff con cui ho lavorato in passato, molti dei miei vecchi compagni di squadra sono ancora qui, quindi sarà bello lavorare di nuovo con tutti e penso che la transizione sarà fluida. Tornerò sicuramente in squadra come corridore più esperto, negli ultimi anni penso di essere cresciuto molto come ciclista e anche come leader - ha sottolineato Ewan -. Quando sono entrato a far parte del team, avevo solo 19 o 20 anni, quindi ero molto giovane. Ho imparato molto dai ragazzi esperti che erano già lì e ho sfruttato quelle lezioni andando avanti nella mia carriera. E sarà bello poter aiutare anche i giovani australiani, a raggiungere il loro potenziale e in questo modo anche restituire qualcosa di importante alla squadra. La cosa principale per me sarà tornare a vincere e spero di portare molto successo alla squadra".