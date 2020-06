Ciclismo, Milano-Sanremo a Ferragosto 

Manca solo la conferma ufficiale che arriverà tra due giorni tramite l'Uci, ma la Milano-Saremo, classicissima del ciclismo internazionale si correrà il prossimo 15 agosto e non più il 22 come era stato stabilito in precedenza. E questo perché la federazione ha previsto di organizzare in quel giorno i campionati nazionali. Cambio di data quindi inevitabile per poter ricollocare tutte le date come in una sorta di grande puzzle.