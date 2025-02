CAI Eagle Team Patagonia: tanta esperienza e primi successi in parete

Lombardo come Ducoli, Dario Eynard ha fatto squadra (anzi cordata) sulla parete nord-ovest del Cerro Piergiorgio con il guru della spedizione Matteo Della Bordella e con il trentaduenne alpinista accademico del CAI Mirco Grasso che - come spesso accade nelle dinamiche di una stagione di scalate (in Patagonia come in Himalaya o in Karakorum) - si è aggiunto "in corsa" agli effettivi di CAI Eagle Team. Come detto sopra, Grasso era attivo sul granito della Patagonia fin dai primi giorni del 2025 e - oltre alla Potter-Davis con Della Bordella - insieme all'ex presidente dei Ragni di Lecco e al suo corregionale (di Grasso) Alessandro Baù aveva aperto una nuova via ribattezzata Quién Sigue! (Sotto a chi tocca!) sulla Aguja Val Biois.