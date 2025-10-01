Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
PUGILATO

Thrilla in Manila compie 50 anni: tra Alì e Frazier il match più brutale della storia

La trilogia tra i due campioni dei pesi massimi si concluse con una vittoria per kot del 'The Greatest' al 14° round

01 Ott 2025 - 13:59
© Getty Images

© Getty Images

Sono passati 50 anni da quel 1° ottobre 1975, quando all'Araneta Coliseum di Manila andò in scena l'ultimo capitolo della straordinaria trilogia tra Muhammad Alì e Joe Frazier. Quell'incontro, passato alla storia come "Thrilla in Manila", è stato il più brutale e tra i più grandi spettacoli mai visti su un ring, una vera e propria guerra sportiva che elevò questo match a un simbolo epico della tenacia, della resistenza e della brutalità fisica. Ali e Frazier non erano soltanto due pugili, erano due mondi opposti: il primo simbolo di ribellione e orgoglio per milioni di persone di colore, il secondo taciturno, determinato, un uomo del popolo che parlava attraverso i suoi pugni.

Leggi anche

Nino Benvenuti, da Trieste alla conquista dell'America: la trilogia con Griffith da leggenda

I due campioni si fronteggiarono per 14 round in un crescendo di violenza e determinazione, fino al finale che per poco non sfociò in tragedia. Quando suonò il gong per il 15° e ultimo round, l’allenatore di Frazier, Eddie Futch, fermò il combattimento, poiché il suo ragazzo aveva la faccia devastata e il suo occhio era praticamente chiuso. Ali, nel frattempo, crollò esausto sul suo sgabello. "Quando Angelo (Dundee, il suo allenatore, ndr) mi disse di alzarmi perché Fraizer si stava arrendendo, non ero sicuro di riuscirci. Ero sul punto di crollare. E’ stata la cosa più vicina alla morte che abbia mai provato in vita mia".

Sul ring a prevalere fu Alì, ma è come se entrambi avessero vinto perché, mettendo a nudo la loro anima, dimostrarono che la vera grandezza si misura non solo nella vittoria, ma nel sacrificio e nel rispetto per l’avversario. 

thrilla in manila
muhammad ali
joe frazier

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:47
Il ritorno dei campioni

Il ritorno dei campioni

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

04:55
DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

01:14
Pogacar show: è campione

Pogacar senza rivali: è campione del Mondo

01:16
Sinner va in semifinale

Tennis, Sinner" in semifinale a Pechino

01:40
Italvolley da sogno

Italvolley da sogno: è campione del Mondo

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

01:20
Sinner "trita" Cilic

Sinner "trita" Cilic

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

I più visti di Altri Sport

Sandro Dias scrive la storia: si lancia con lo skate da un edificio di 22 piani FOTO

DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:54
Europei ciclismo: Reusser vince l'oro crono donne, Guazzini 12esima
15:50
Milano-Cortina 2026, gli studenti delle scuole italiane potranno assistere ai Giochi dal vivo
15:30
Ferraro Volley Roma, nasce nuova squadra pallavolo femminile
15:04
Golf, PGA Tour: Manassero e F. Molinari al Sanderson Farms Championship
14:15
Tennis, Monfils: "La stagione 2026 sarà la mia ultima da giocatore"