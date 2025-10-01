Thrilla in Manila compie 50 anni: tra Alì e Frazier il match più brutale della storia

I due campioni si fronteggiarono per 14 round in un crescendo di violenza e determinazione, fino al finale che per poco non sfociò in tragedia. Quando suonò il gong per il 15° e ultimo round, l’allenatore di Frazier, Eddie Futch, fermò il combattimento, poiché il suo ragazzo aveva la faccia devastata e il suo occhio era praticamente chiuso. Ali, nel frattempo, crollò esausto sul suo sgabello. "Quando Angelo (Dundee, il suo allenatore, ndr) mi disse di alzarmi perché Fraizer si stava arrendendo, non ero sicuro di riuscirci. Ero sul punto di crollare. E’ stata la cosa più vicina alla morte che abbia mai provato in vita mia".