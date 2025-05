Nino Benvenuti, da Trieste alla conquista dell'America: la trilogia con Griffith da leggenda

Al suo rientro in Italia, viene accolto come un eroe nazionale e viene ricevuto in udienza anche dal Pontefice Paolo VI. Benvenuti ha conquistato l'America e la sua popolarità non ha più confini. Nel settembre dello stesso anno, questa volta al Shea Stadium di New York, c'è la rivincita contro Griffith e questa volta è l'americano a spuntarla al termine di 15 round cruenti. La sconfitta di Benvenuti è meritata, anche se il suo match è condizionato da un infortunio a una costola nel terzo round che lo costringerà a quattro mesi di stop.