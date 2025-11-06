Logo SportMediaset

sabato 8 novembre

The Art of Fighting ancora su Mediaset sabato 8 novembre: show con Morello, Kogasso e 4 titoli in palio

Appuntamento sul 20 alle 23.30 per uno show senza precedenti: l’Allianz Cloud di Milano è sold-out per il meglio della boxe italiana

di Frank Piantanida
06 Nov 2025 - 15:50

La Grande Boxe è ancora di casa su Mediaset. È tutto pronto per The Art of Fighting 11, sabato 8 novembre alle 23.30 sul 20 l’ennesimo spettacolo di pugilato e intrattenimento firmato TAF, il progetto che sta rivoluzionando questo sport.

Il main event vedrà la leggenda italiana Dario Morello (25-1) sfidare lo svizzero Faton Vukshinaj (17-1, 2 pareggi) per il titolo EBU Silver dei pesi medi. Un incontro di altissimo livello che rappresenta la porta d’accesso al prestigioso titolo europeo EBU Gold: “Mi aspetto un avversario che viene avanti, ma lo affronterò. Io non scappo. Sono pronto a qualsiasi scenario tattico, non mi sono mai preparato così bene” commenta Morello, che aggiunge: “Sono molto contento e impaziente di sentire il pubblico urlare il mio nome. I pianeti si stanno allineando e guardiamo già a nuove sfide europee".

Nel co-main event, il talento cristallino (e imbattuto) Jonathan Kogasso (16-0) affronterà il francese Brandon Deslaurier (19-5) nei pesi massimi leggeri. “È una sfida che arriva al momento giusto e che mi servirà per fare esperienza e crescere in consapevolezza. Miro ai massimi livelli e per arrivarci bisogna procedere passo dopo passo. Non esistono match facili: serve massima concentrazione, ma ho la chiave giusta per vincere" racconta Kogasso.

Francesco Paparo e Catalin Ionescu si contenderanno il titolo italiano dei superpiuma. A completare il quadro, il match tra Mohamed Elmaghraby e Davide De Lellis per il titolo italiano dei mediomassimi.

Sul ring anche Paolo Bologna contro Nicholas Esposito per il titolo IBF Mediterraneo dei superwelter, insieme a incontri adrenalinici tra Christian Mazzon e Francesco Russo, Paul Amefiam e Inoussa Nonkane, Gianluca Merone e Simone Brusa.

Edoardo Germani, Founder TAF è alle stelle: “Sono felice di un dato: sold out in soli 8 giorni all’Allianz Cloud. Il nostro obiettivo è quello di alzare sempre l’asticella, aumentare gli investimenti e di conseguenza il livello tecnico. TAF nasce per condividere dei valori, perché alla base di questo sport ci sono principi importanti. Non vuole essere una semplice promotion, ma un progetto che trasmette qualcosa di autentico e che racconta, attraverso i nostri atleti, storie vere e appassionanti".

