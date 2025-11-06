The Art of Fighting ancora su Mediaset sabato 8 novembre: show con Morello, Kogasso e 4 titoli in palio

Edoardo Germani, Founder TAF è alle stelle: “Sono felice di un dato: sold out in soli 8 giorni all’Allianz Cloud. Il nostro obiettivo è quello di alzare sempre l’asticella, aumentare gli investimenti e di conseguenza il livello tecnico. TAF nasce per condividere dei valori, perché alla base di questo sport ci sono principi importanti. Non vuole essere una semplice promotion, ma un progetto che trasmette qualcosa di autentico e che racconta, attraverso i nostri atleti, storie vere e appassionanti".