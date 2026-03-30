Dramma sul ring in Kenya: muore il pugile Jacob Okoyo. È scontro sulla sicurezza

Il blogger e uomo politico keniano Robert Alai, sul suo profilo X, ha accusato la federazione nazionale di pugilato. "Jacob Oyoko è stato assassinato - ha scritto Alai, commentando il video dell'incontro divenuto virale -, la morte di Jacob avrebbe potuto essere evitata se la federazione di pugilato del Kenya e i promotori del torneo avessero prestato attenzione alla sicurezza e alle esigenze dei pugili".