Lutto nella boxe: si è spento George Foreman, battuto da Alì nella storica "Rumble in the Jungle"

Foreman ha recitato brevemente in una sitcom chiamata "George" negli anni '90, ed è persino apparso nel reality show canoro "The Masked Singer" nel 2022. Un film biografico basato sulla sua vita è uscito nel 2023. Foreman ha avuto 12 figli, tra cui cinque maschi che si chiamano tutti George Edward Foreman. Tornando al match con Alì in un'intervista rilasciata nel 2014 alla Bbc Foreman disse che aveva accettato l'incontro quasi per carità verso il rivale che sospettava fosse al verde. "Pensavo che l'incontro sarebbe stato così facile", ha dichiarato Foreman che invece finì al tappeto per la prima volta nella sua carriera. Il match fu poi interrotto all'ottavo round. Fra i tanti lo hanno voluto ricordare una volta giunta la notizia del decesso anche Mike Tyson. "Il suo contributo alla boxe non sarà mai dimenticato", ha affermato.