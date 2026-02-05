BOXE

Le rivelazioni di Imane Khelif: "Feci terapie ormonali prima dei Giochi, ma non sono trans"

L'algerina, oro nella boxe per la categoria 66 kg a Parigi fra le polemiche, "risponde" anche a Trump: "Non può distorcere la verità, sono una ragazza"

di Paolo Borella
05 Feb 2026 - 11:05
© Getty Images

© Getty Images

Si riaccende la discussione su Imane Khelif, la 26enne pugile algerina che ai Giochi Olimpici di Parigi vinse la medaglia d'oro nella categoria 66 kg. Si fece strada superando anche l'italiana Angela Carini, che si ritirò dopo pochi secondi tra le polemiche, alimentando i sospetti di trovarsi a combattere di fronte a un'atleta transgender. 

In un'intervista rilasciata all'Equipe, Khelife ha rivelato di essersi sottoposta a una terapia ormonale per abbassare i suoi livelli di testosterone prima delle Olimpiadi, ribadendo a contempo di non essere trans. "Ho ormoni femminili. La gente non lo sa, ma ho seguito una terapia ormonale per abbassare i miei livelli di testosterone per le competizioni". 

La campionessa olimpica ha però conferamto al quotidiano francese di possedere il gene SRY, situato sul cromosoma Y, che indica la mascolinità. Probabilmente anche per questo motivo, per le regole dell'International Boxing Association (Iba), diverse da quelle del Cio che le hanno permesso di gareggiare alle Olimpiadi, non le è stato concesso di salire sul ring ai campionati mondiali di boxe in Serbia, nel 2025. Khelif non soddisfava i "requisiti necessari" dopo gli approfonditi controlli di identità di genere, aveva spiegato il Ceo dell'Iba, Chris Roberts. 

"Sono circondata da medici, un professore mi sta monitorando", ha aggiunto la classe 1999 all'Equipe, "per il torneo di qualificazione per i Giochi di Parigi, che si è svolto a Dakar, ho abbassato il mio livello di testosterone a zero e ho vinto la medaglia d'oro". 

Alla pari della campionessa olimpica dei pesi piuma di Parigi, la taiwanese Liu Yu-ting, Khelif era stata accusa di essere un'atleta transgender da figure di spicco come Donald Trump, Elon Musk e la scrittrice di Harry Potter, J.K. Rowling. "Rispetto tutti, e rispetto Trump. Perché è il Presidente degli Stati Uniti. Ma non può distorcere la verità. Non sono trans, sono una ragazza. Sono stata cresciuta come una ragazza, la gente del mio villaggio mi ha sempre conosciuta come una ragazza", ha insistito Imane Khelif.

In vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, l'algerina dovrà sottoporsi a un test genetico imposto dalla World Boxing, organizzazione riconosciuta dal Cio. Una novità introdotta dopo le polemiche di Parigi e che pare essere accettata di buon grado anche dalla stessa Khelif: "Se dovrò sottopormi a un test, lo farò. Non ho problemi e lo ho già fatto. Ho contattato la World Boxing, ho inviato loro la mia cartella clinica, i miei test ormonali, tutto. Ma non ho ricevuto alcuna risposta. Non nascondo nulla, non rifiuto i test".

Leggi anche

"Colpi in testa", il libro-inchiesta sui traumi cranici negli sport di contatto

boxe
pugilato
khelif

Ultimi video

01:12
DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

01:14
VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

00:10
CLIP MILANESE OLIMPIADI NOTO 4/2 SRV

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

02:14
DICH IASCONE DIRETTRICE CERIMONIE MICO26 DICH

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

02:32
Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

02:32
Milano-Cortina in numeri

Milano-Cortina in numeri

01:33
Attesa per l'Olimpiade

Attesa per l'Olimpiade

05:07
Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

01:40
La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

01:43
MCH RETTRICE IULM TEDOFORA 02-02 MCH

Valentina Garavaglia, rettrice IULM, tedofora a Mandello del Lario

00:51
DICH RETTRICE IULM TORCIA DICH

Valentina Garavaglia, rettrice IULM, tedofora: "Portare la torcia, significa portare i valori di bellezza, sapere, curiosità"

02:00
Perugia vince a Padova

Perugia vince a Padova

01:31
MCH RISSA PORTIERI NHL MCH

Nhl da ring: è rissa tra i portieri di Tampa Bay e Boston

00:43
DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

01:12
DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

I più visti di Altri Sport

VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

DICH IASCONE DIRETTRICE CERIMONIE MICO26 DICH

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:56
Allarme norovirus alle Olimpiadi: contagiate quattro giocatrici finlandesi di hockey
12:04
Milano-Cortina 2026, infortunio shock per la stella snowboard McMorris
10:51
Tennis, bufera su Humbert: guarda il cellulare, poi perde la partita
09:32
Milano-Cortina 2026: Klaebo insegue il record di otto ori ai Giochi invernali
09:08
Nba: Jalen Brunson trascina i Knicks alla vittoria sui Nuggets