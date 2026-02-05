Le rivelazioni di Imane Khelif: "Feci terapie ormonali prima dei Giochi, ma non sono trans"

Alla pari della campionessa olimpica dei pesi piuma di Parigi, la taiwanese Liu Yu-ting, Khelif era stata accusa di essere un'atleta transgender da figure di spicco come Donald Trump, Elon Musk e la scrittrice di Harry Potter, J.K. Rowling. "Rispetto tutti, e rispetto Trump. Perché è il Presidente degli Stati Uniti. Ma non può distorcere la verità. Non sono trans, sono una ragazza. Sono stata cresciuta come una ragazza, la gente del mio villaggio mi ha sempre conosciuta come una ragazza", ha insistito Imane Khelif.