Alessio Sakara vince a Philadelphia e conquista il ring BKFC

Debutto con vittoria per Alessio Sakara, che nella notte americana di venerdì ha fatto il suo ingresso trionfale nel mondo della boxe a mani nude, sconfiggendo prima del limite l’esperto Erick Lozano sul ring della Promotion BKFC a Philadelphia. Un esordio storico per il fighter romano, che non solo ha riportato in alto il tricolore italiano nella promotion di riferimento mondiale per il Bare Knuckle, ma ha anche lanciato un segnale forte in vista di un possibile titolo mondiale che potrebbe disputarsi in Italia già il prossimo 25 ottobre.