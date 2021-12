Boxe, Maurizio Stecca è guarito dal Covid: "Vinto il match della mia vita"

"Ho vinto il match della mia vita, grazie a voi per avermi sostenuto con il vostro team amici... Buon Natale 2021, Maurizio Stecca". Con un post sul proprio profilo Facebook il 58enne ex campione di boxe, oro olimpico a Los Angeles 1984 e poi campione del mondo Wbo ed europeo tra i professionisti, ha informato i suoi fan di essere uscito dall'incubo Covid. Stecca, che è stato anche viceallenatore della Nazionale, era ricoverato dallo scorso 12 dicembre in un reparto medico dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.