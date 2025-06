Skymarathon Sentiero 4 Luglio: il Campionato Europeo di Skyrunning presentato in Regione Lombardia

Vernissage milanese per la dodicesima edizione dei Campionati Europei di Skyrunning, in programma dal 3-5 luglio sulle montagne di confine tra le province di Brescia e Sondrio, nei comuni di Corteno Golgi e Aprica. Tre gare in programma, 27 medaglie da assegnare, i migliori interpreti della specialità, il popolo delle corse a fil di cielo e una gran festa finale.



Il comitato organizzatore della Skymarathon Sentiero 4 Luglio, la prima di sempre nella storia di questa spettacolare disciplina, è stato accolto nella sala stampa di Palazzo Lombardia dal Sottosegretario con delega Sport e Giovani Federica Picchi: «La Skymarathon non è solo un evento sportivo, ma un esempio concreto di come si possano coniugare radicamento territoriale e respiro internazionale. Corteno Golgi e Aprica dimostrano quanto le nostre montagne siano vive, organizzate e capaci di accogliere eventi di alto profilo tecnico e umano. La Skymarathon valorizza la montagna nella sua dimensione più autentica quella del rispetto, della fatica, della bellezza condivisa. È un modello di collaborazione tra territori, istituzioni e volontariato che vogliamo continuare a sostenere. Ospitare il Campionato Europeo è un traguardo che premia un lavoro di anni». Con lei, al tavolo dei relatori, anche diverse autorità locali quali Giovanni Savardi per il comune di Corteno e Alessandro Damiani a rappresentanza di quello di Aprica. Entrambi hanno manifestato il loro apprezzamento per una storica manifestazione che, sfruttando il volano sportivo, contribuisce non poco alla promozione del territorio e alla salvaguardia del suo patrimonio sentieristico supportando un turismo green.



Ad entrare nel nei dettagli di questa rassegna continentale ci ha pensato Marino Giacometti, Presidente International Skyrunning Federation: «Mi fa piacere poter confermare la partecipazione di ben 28 rappresentative nazionali al Campionato Europeo di skyrunning e mi auguro che la manifestazione sia apprezzata e sostenuta a tutti i livelli. Lo sport unisce e la partecipazione di atleti dalla Ucraina, Russia (AIN) e Israele (che il CIO include tra i paesi europei), sottolinea questo concetto e di essere tutti corridori del cielo, almeno con lo sport».



Snocciolando numeri ancora work in progress, “l’inventore di questo sport” ha proseguito: «Al momento sono confermati 28 nazioni e 197 atleti. Le nazionali presenti vanno dalla Finlandia alla Croazia, senza dimenticare Spagna e Portogallo. Ovviamente, sarà presente anche l’Italia che ha iscritto 16 atleti. Altre squadre numerose saranno Norvegia, Irlanda, Repubblica Ceca, Ungheria. Menzione d’obbligo per il nuovo membro, l’Ucraina; mentre gli atleti russi correranno a titolo individuale. Sono in corso le ultime selezioni da parte dei team manager, ma ad oggi sono confermati nomi importanti come i campioni norvegese Stian Angermund, Campione del Mondo 2016 e la spagnola Gemma Arena, campionessa europea del 2023».



Dietro le quinte garanzia di qualità sarà data da un comitato organizzatore rodato, che da quest’anno è guidato da Francesca Taddei: «Come è già stato detto il Campionato Europeo ci consentirà di promuovere il nostro territorio e le nostre gare a livello internazionale – ha esordito -. I percorsi delle tre gare in programma andranno a toccare luoghi di rara bellezza quali la Riserva Naturale delle Valli di Sant’ Antonio, il comprensorio sciistico dell’Aprica-Corteno e le montagne che ci circondano. La nostra prima edizione risale al 1995, qui hanno corso alcuni dei migliori interpreti della specialità, ma l’obiettivo dichiarato è fare conoscere le nostre gare a una nuova generazione di atleti e dare all’evento un respiro sempre più internazionale».



In occasione della rassegna continentale alle due classiche distanze 42 e 23km in programma sabato 5 luglio si aggiungerà anche la prova vertical di giovedì 3: «Avremo due ranking e due montepremi, uno dedicato al Campionato Europeo e uno alle prove open per non perdere lo spirito popolare che da sempre ci contraddistingue – ha continuato Taddei -. La SKYULTRA si svolgerà sul percorso classico, da 42 km, con passaggio a vetta del Monte Sellero (2.770mslm) e con i suoi oltre 5km di cresta aerea. Il tutto con 5.470m di dislivello totale. Il record maschile (4h03′01″) è stato stabilito dal valdostano Nadir Maguet nel 2023. Quello femminile è imbattuto da 19 anni: il 5h10'43" di Emanuela Brizio stampato 2005 è ancora il crono da battere. La SKY si terrà sul percorso della Mezza Maratona, lungo 23 km con una salita e discesa totale di 3.050m, in parte sul percorso della Maratona del Cielo, raggiunge il Passo Salina a 2.433m e condivide partenza e arrivo con la gara regina. La VERTICAL che aprirà la manifestazione nel pomeriggio di giovedì andrà in scena nel comprensorio sciistico Aprica-Corteno, dove si trova la pista da sci illuminata più lunga d'Europa».



LE GARE

Vertical: 4km 930 md+

Skyrace: 23km 1600 md+

Skymarathon: 42km 2735 md+