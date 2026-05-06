Boxe, a Napoli va in scena la terza edizione del Bare Knuckle Fighting Championship: attesi grandi ospiti

Al centro di questo percorso c’è il lavoro di Gabriel Rapisarda, direttore esecutivo di BKFC Italy e artefice di una crescita costruita con visione strategica, disciplina manageriale e una profonda conoscenza delle dinamiche dello sport–entertainment. “Quando abbiamo iniziato, l’obiettivo era portare in Italia un format internazionale rispettandone l’identità e adattandolo al nostro mercato. In poco più di un anno siamo riusciti a creare una struttura solida, credibile, capace di dialogare con grandi broadcaster, sponsor e istituzioni dello sport, grazie anche al lavoro di Dreel Holding e Penelope Foundation”, spiega Rapisarda. “Questo evento a Napoli rappresenta un punto di arrivo importante, ma allo stesso tempo anche un nuovo punto di partenza”.