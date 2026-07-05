Biliardo, campionati italiani: Antonio La Manna campione assoluto nazionale pro di stecca 5 birilli

"Con oltre 2.800 partecipanti, questo Campionato Italiano rappresenta un risultato straordinario e conferma la costante crescita della nostra Federazione" ha dichiarato Andrea Mancino, Presidente della FISBB. "Stiamo compiendo passi importanti che ci consentono di portare il biliardo sportivo nelle case degli italiani e di far conoscere sempre di più la nostra disciplina. La finale è stata emozionante: vedere il pubblico in piedi ad applaudire gli atleti è stata una grandissima soddisfazione. Ma, soprattutto, vedere i protagonisti abbracciarsi al termine della partita e riconoscere reciprocamente il valore dell’avversario rappresenta il successo più bello per tutto il nostro movimento".