Biliardo, campionati italiani: Antonio La Manna campione assoluto nazionale pro di stecca 5 birilli

05 Lug 2026 - 17:11
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Antonio La Manna è il nuovo Campione Italiano Assoluto Nazionale Pro di Stecca 5 Birilli. Il fuoriclasse campano, classe 1982, ha conquistato il titolo al termine di una finale intensa e spettacolare disputata al Palais di Saint-Vincent, superando il sette volte campione italiano Andrea Quarta, che guadagna comunque un prestigioso argento. La Manna incorona così una stagione di grande spessore, aggiudicandosi il titolo più prestigioso della disciplina. La finalissima ha rispettato appieno le attese della vigilia: avanti 3-0, l’atleta campano ha subìto il ritorno di Quarta fino al 3-3, prima di imporsi con freddezza nel set decisivo e conquistare il tricolore davanti a un pubblico delle grandi occasioni.

© FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

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A completare il podio sono Pierluigi Sagnella e Crocefisso Maggio, entrambi protagonisti di un percorso eccellente nella rassegna tricolore. Il titolo italiano assoluto del Campionato rappresenta l’epilogo del National Billiard Challenge (NBC), il circuito d’élite della Stecca 5 Birilli articolato in sette tappe disputate in tutta Italia nel corso della stagione sportiva.

I Campionati Italiani, organizzati dalla FISBB (Federazione Italiana Sport Bil8iardo e Bowling), proseguiranno fino a domenica 5 luglio. L'evento vede la partecipazione di oltre 2.00 atleti impegnati in 18 categorie di gara – dai Nazionali Pro, Nazionali, Master, Femminile, Seniores e Juniores, fino alle competizioni a coppie e alla Carambola Tre Sponde – per un totale di 16 giorni di gare e migliaia di incontri.

© FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

© FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

"Con oltre 2.800 partecipanti, questo Campionato Italiano rappresenta un risultato straordinario e conferma la costante crescita della nostra Federazione" ha dichiarato Andrea Mancino, Presidente della FISBB. "Stiamo compiendo passi importanti che ci consentono di portare il biliardo sportivo nelle case degli italiani e di far conoscere sempre di più la nostra disciplina. La finale è stata emozionante: vedere il pubblico in piedi ad applaudire gli atleti è stata una grandissima soddisfazione. Ma, soprattutto, vedere i protagonisti abbracciarsi al termine della partita e riconoscere reciprocamente il valore dell’avversario rappresenta il successo più bello per tutto il nostro movimento".

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