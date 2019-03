Biathlon: Wierer campionessa del mondo nella mass start

17/03/2019

Fantastica Dorothea , è campionessa del mondo! La Wierer conquista la prima medaglia d'oro iridata facendo sua la 12,5 km mass start femminile ai Mondiali di biathlon sulla pista di Oestersund, in Svezia. L'argento va alla russa Yurlova, staccata di 4″9, medaglia di bronzo per la tedesca Herrmann a 15″4. Quarta la svedese Hanna Oeberg, quinta la norvegese Tiril Eckhoff. Ottava l'altra azzurra Lisa Vittozzi.

Per la Wierer, che arrivava da un'indisposizione che l'aveva costretta a rinunciare alla staffetta femminile, si tratta della sesta medaglia mondiale, la terza nella rassegna di Ostersund dopo quelle conquistate nella staffetta mista e nella staffetta singola. Per l'Italia si tratta del terzo oro individuale ai Mondiali dopo Andreas Zingerle (oro nell'individuale del 1993) e Wilfried Pallhuber (oro nella sprint del 1997). Quello della Wierer è il primo titolo iridato al femminile. Ora in classifica generale Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono a pari punti: 852 a 852 contro i 753 di Marte Olsbu Roeiseland, oggi settima.