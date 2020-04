Bebe Vio lucida l'attrezzatura e scherza: "Pulizie di primavera"

Anche in tempo di quarantena Bebe Vio non perde la voglia di scherzare e di prendersi in giro. La campionessa di scherma paralimpica ha postato sui social un video in cui la si vede impegnata a lucidare le sue protesi: "Pulizie di primavera", scherza nel filmato, registrato dalla sorella Maria Sole, che poi la riprende: "Non lasciare lì il piede, che poi mamma...".