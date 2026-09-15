BEAST, il nuovo film sulle MMA con Russell Crowe: riscatto, sangue e passione per l'ottagono
Arriva al cinema BEAST, il film sulle arti marziali miste con Russell Crowe. Un racconto spietato sul mondo della MMA e il riscatto nell'ottagono
È stato diffuso il trailer italiano di BEAST, l’action drama ambientato nel mondo delle arti marziali miste diretto da Tyler Atkins e con protagonista Russell Crowe, affiancato da Daniel MacPherson, Luke Hemsworth e Bren Foster che uscirà nei cinema italiani dal primo ottobre. Un intenso racconto di riscatto che porta sul grande schermo tutta la spettacolarità e la forza degli scontri nell’ottagono.
Il trailer immerge immediatamente lo spettatore nell'atmosfera di BEAST, alternando combattimenti spettacolari a momenti di forte tensione emotiva. Tra allenamenti estenuanti, rivalità feroci e incontri che mettono in palio molto più di una semplice cintura, emerge il rapporto tra Patton James e Sammy, il personaggio interpretato da Russell Crowe. Più che un allenatore, Sammy è una guida severa, un uomo che ha conosciuto la gloria e le sconfitte e che cerca di trasmettere al suo allievo una lezione che va ben oltre il combattimento: per diventare una leggenda non basta saper vincere, bisogna trovare la forza di rialzarsi dopo ogni caduta.
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Dopo anni lontano dalla gabbia, Patton James è ormai soltanto il ricordo del campione che aveva conquistato il mondo delle MMA. La sua carriera è finita, la gloria appartiene al passato e la quotidianità procede scandita da sacrifici, lavori pesanti e responsabilità familiari. Ma quando il fratello minore viene trascinato in una spirale di violenza che finirà per sconvolgere irreversibilmente le loro vite, Patton si ritrova davanti a una scelta impossibile. Per proteggere ciò che ama e cercare una forma di riscatto, è costretto a tornare nel luogo che aveva promesso di lasciarsi alle spalle per sempre: l'ottagono. Ad attenderlo c'è l'avversario più pericoloso della sua carriera (interpretato dall’artista marziale Bren Foster, con oltre 150 medaglie da primo posto all’attivo), un campione spietato deciso non solo a batterlo, ma a cancellarne definitivamente l'eredità sportiva. Per affrontare una sfida simile serve qualcuno capace di ricordargli chi era davvero prima della caduta.
Nel trailer, Russell Crowe domina la scena nel ruolo di Sammy, l'allenatore che aveva trasformato Patton James in una leggenda delle MMA e che ora rappresenta la sua ultima possibilità di riscatto. Burbero, ironico e apparentemente impenetrabile, Sammy è il custode di un codice d'onore fatto di disciplina, sacrificio e responsabilità, la voce che ricorda come i veri campioni non si misurino soltanto dalle vittorie, ma dalla capacità di affrontare le conseguenze delle proprie scelte. Dopo aver firmato alcune delle interpretazioni più iconiche del cinema contemporaneo, da Il Gladiatore a Cinderella Man, Russell Crowe torna nel mondo del grande cinema sportivo, questa volta nei panni dell'uomo chiamato a ricostruire un campione anziché diventarlo.
Lontano dagli stereotipi dell'action contemporaneo, BEAST recupera il fascino del grande cinema sportivo, dove ogni colpo racconta una scelta, ogni cicatrice custodisce una sconfitta e ogni vittoria ha un prezzo. Sullo sfondo dell'universo spettacolare e spietato delle MMA professionistiche, il film riversa sullo spettatore ogni lacrima e ogni goccia di sangue dietro a ciascun combattimento, rivelando come spesso i veri campioni, ancor prima che contro l’avversario, si ritrovano a lottare contro se stessi.
Secondo l'International Mixed Martial Arts Federation, le MMA contano ormai circa 449 milioni di appassionati a livello globale e continuano a espandersi grazie al successo internazionale della UFC. Anche in Italia il movimento vive una fase di grande visibilità. È in questo universo che si inserisce BEAST, un film che racconta le arti marziali miste con la stessa potenza narrativa con cui Rocky ha raccontato il pugilato a intere generazioni. La regia di Tyler Atkins privilegia un approccio fisico e realistico, lasciando che ogni colpo, ogni caduta e ogni istante di fatica trovino spazio sullo schermo senza affidarsi agli artifici del montaggio, immergendo lo spettatore nel cuore dell'ottagono. Tra combattimenti spettacolari, legami familiari messi alla prova e il desiderio di riscattare una vita segnata dagli errori, BEAST è un film che parla di seconde possibilità. Perché anche quando sembra che il tempo sia scaduto, c'è sempre un ultimo incontro capace di cambiare il destino di un uomo.
BEAST arriverà nei cinema italiani dal 1° ottobre, distribuito da PLAION Pictures.