BEAST, il nuovo film sulle MMA con Russell Crowe: riscatto, sangue e passione per l'ottagono

Dopo anni lontano dalla gabbia, Patton James è ormai soltanto il ricordo del campione che aveva conquistato il mondo delle MMA. La sua carriera è finita, la gloria appartiene al passato e la quotidianità procede scandita da sacrifici, lavori pesanti e responsabilità familiari. Ma quando il fratello minore viene trascinato in una spirale di violenza che finirà per sconvolgere irreversibilmente le loro vite, Patton si ritrova davanti a una scelta impossibile. Per proteggere ciò che ama e cercare una forma di riscatto, è costretto a tornare nel luogo che aveva promesso di lasciarsi alle spalle per sempre: l'ottagono. Ad attenderlo c'è l'avversario più pericoloso della sua carriera (interpretato dall’artista marziale Bren Foster, con oltre 150 medaglie da primo posto all’attivo), un campione spietato deciso non solo a batterlo, ma a cancellarne definitivamente l'eredità sportiva. Per affrontare una sfida simile serve qualcuno capace di ricordargli chi era davvero prima della caduta.