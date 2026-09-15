Equitazione, Francesco D'Agnelli per la seconda volta campione italiano

15 Set 2026 - 11:01
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Francesco D'Agnelli, della scuola di equitazione 'Il Ginepro' di Isernia, si è laureato per la seconda volta campione italiano nella categoria T2 - trotto in autonomia - ai campionati italiani da monta che si sono svolti a Montefalco, in Umbria, organizzati dalla Federazione italiana turismo equestre - equitazione per persone con diverse abilità. Un risultato particolarmente significativo per Francesco e per il suo istruttore, Loris Matticoli, in quanto la categoria in cui ha partecipato è stata introdotta soltanto lo scorso anno. "Per noi - commentano dall'Asd Il Ginepro - questo risultato rappresenta molto più di una vittoria sportiva. E' la dimostrazione concreta di come l'equitazione possa essere uno straordinario strumento di inclusione, crescita personale e conquista dell'autonomia. Siamo particolarmente orgogliosi di aver portato ancora una volta una realtà molisana sul gradino più alto di una competizione nazionale".

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