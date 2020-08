Basket, Nba: Portland e Memphis al play-in, fuori gli Spurs di Belinelli

Vista sui playoff. Grazie ai 42 punti del solito Lillard, i Portland Trail Blazers superano i Brooklyn Nets 134-133 e sfideranno allo spareggio per l’ottavo posto a Ovest i Memphis Grizzlies, vittoriosi contro Milwaukee (119-106). Niente da fare per i San Antonio Spurs di Belinelli, che cadono contro Utah e falliscono l'aggancio ai playoff per la prima volta dopo 22 anni, e per i Suns nonostante le 8 vittorie consecutive nella bolla di Orlando.