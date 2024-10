Yalemzerf Yehualaw vince la maratona femminile di Amsterdam con il record della manifestazione

Nella prova maschile l'etiope Tsegaye Getachew, che tornava alla maratona di Amsterdam dopo aver vinto nell'edizione del 2022, ha vinto con il tempo di 2h05'36 imponendosi soltanto negli ultimi 500 metri, quando era ancora in compagnia del connazionale Boki Asefa e dell’israeliano Maru Teferi, dopo aver peraltro sbagliato per un attimo la traiettoria del percorso ma riprendendosi subito, per iniziare la volata decisiva con cui ha preceduto il connazionale, secondo in 2h05'38, e Teferi terzo in 2h05'40.